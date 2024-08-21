Otel yemekhanesinde yangın
Samsun'da bir otelin çatı katında bulunan yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Himayei Eftal Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.
Otel yemekhanesinde yangın
SAMSUN - Samsun'da bir otelin çatı katında bulunan yemekhanesinde yangın çıktı.
Yangın, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Himayei Eftal Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. 4 katlı otelin çatı katında bulunan yemekhanesinde bilinmeyen bir sebep yangın meydana geldi. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ise olay yerine çevre güvenliği aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.