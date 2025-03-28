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Otel Yangınında 4 Şüpheli Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçılar Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili yürütülen adli soruşturmada 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili, 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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