Otel servisi ile minibüs böyle çarpıştı Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 otel çalışanı yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servisi midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 otel personeli yaralandı.

Otel servisi ile minibüs böyle çarpıştı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 otel çalışanı yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servisi midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 otel personeli yaralandı. Kavşak üzerinde yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansırken, adeta facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza; Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden gelip çevreyolu istikametine seyir halindeki Ayvaz B.'nin kullandığı 07 C 74866 plakalı otel servisiyle Hüseyin Avni Akın Caddesi'ne çıkan Hamza T.'nin kullandığı 07 BHH 815 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otel servisinde bulunan Esengül D., Sema G. ve Ebru K. isimli otel çalışanları yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerde bulunurken, minibüsü kullandığını iddia eden ve hakkında işlem yaptığı Hamza T.'nin araç sürücüsü olmadığı iddia edildi.

Polis karakoluna giden otel servisi sürücüsü ve otel çalışanları, minibüsü kullanan kişinin olay yerinden gittiğini, sürücü olduğunu iddia eden kişinin araç sürücüsü olmadığını iddia ettiler.