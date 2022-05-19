Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı - Haberler

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Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

Erzurum'da bir otel de odadan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Erzurum'da bir otel de odadan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından otel odasında çıkan yangına müdahale edildi.

Yangın 15: 00 sularında merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna caddesinde bir otelde meydana geldi. Otelin en üst katında ki odadan bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otelin en üst katında bulunan odaya hemen müdahale etti.

Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması da yürekleri ferahlattı. Söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Erzurum, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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