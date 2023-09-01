Otel odasında tehdit edilen kişi camdan atladı

Beyoğlu'nda bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi, kendisine gelen tehdit telefonları sonucu korkuya kapılarak üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin açtığı şişme yatağa atlayarak yara almadan kurtarıldı.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre kaldığı otel odasında telefonda tehdit edilince korkuya kapılıp camdan dışarı çıkan kişi polis itfaiye ve sağlık ekiplerini hareket geçirdi. Uzun süre dış cephedeki demire tutunduktan sonra, üçüncü kattan birinci kata inen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerinin açtığı şişme yastığa atladı.

Olay saat 12: 00 sıralarında yaşandı. Kocatepe Mahallesi'nde bir otelde kalan yabancı uyruklu kişi iddiaya göre kendisine gelen tehdit telefonlarıyla korkuya kapıldı. Üçüncü kattaki odanın camından dışarı çıkan kişi tabela demirine tutundu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yabancı uyruklu kişinin düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Demire tutunarak birinci kata kadar inen kişi buradan itfaiye ekibinin açtığı şişme yatağa atladı. Yara almadan kurtarılan kişi olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.