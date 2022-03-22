Otel odasında ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otel odasında ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokaklarda yaşayan ve mevsim şartları dolayısıyla otel odasına yerleştirilen İsmail Tekin (51) odasında ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokaklarda yaşayan ve mevsim şartları dolayısıyla otel odasına yerleştirilen İsmail Tekin (51) odasında ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde kaymakamlık tarafından evsizlerin barındırıldığı bir otelde meydana geldi. Odasından çıkmayan İsmail Tekin'i merak eden otel görevlisi odanın kapısını defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Otel görevlisi yedek anahtarla kapıyı açınca Tekin'i hareketsiz bir şekilde bularak hemen 112 ihbar hattına durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. tekin'in uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve tedavi olmak istemediği öğrenildi. 51 yaşındaki İ. Tekin'in cansız bedeni otel odasından alınıp Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Tekin, Marmaris, Muğla, Otel, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title