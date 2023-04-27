Otel odasında düşen turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konakladığı 5 yıldızlı otelin odasında düşüp yaralanan, 33 yaşındaki Hollanda uyruklu erkek turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızılağaç Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Badr Tikhsi, odasında otel çalışanlar tarafından duşta düşmüş şekilde bulundu. Ambulans ile Manavgat'taki özel hastaneye kaldırılan Tikhsi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tikhsi'nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA