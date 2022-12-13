Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otel odasında başına ateş edilmiş halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Otel odasında başına ateş edilmiş halde ölü bulundu

Antalya'da otelde kalan genç adam, odasında başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulundu.

Antalya'da otelde kalan genç adam, odasında başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 gündür otelde konaklayan Hanifi B. (31) uzun bir süre odadan inmeyince, otel görevlileri tarafından telefonla arandı. Telefonlara cevap alınmaması üzerine otel çalışanları kapıyı açtıklarında Hanifi B.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, genç adamın başından tabancayla vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, bugün otelden çıkış yapacağı öğrenilen Hanifi B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Ekipler intihar ihtimali üzerinde dururken, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title