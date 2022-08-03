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Otel hırsızı tutuklandı

Otel hırsızı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki farklı otelde, müşterilerin çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde iki farklı otelde, müşterilerin çantasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da bir otelde farklı odalarda konaklayan 3 müşteri, denize gidip geldikleri sırada odada bıraktıkları çantaları içerisinden toplamda 500 dolar ve 100 euro paralarının bulunmaması üzerine durumu otel yetkililerine bildirdi. Şikayet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin H.B. olduğu tespit edildi. İlçede gözaltına alınan şüphelini üzerinde yapılan aramada, 6 bin 310 TL, 585 dolar, 18 bin ruble ele geçirildi. Yapılan araştırmada H.B.'nin Kemer ilçesinde başka bir otel odasından 800 doların çalınması olayının da faili olduğu belirlendi. Hakkında yapılan işlemlerin ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.B. isimli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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