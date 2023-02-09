Otel enkazındaki arama çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor Adıyaman'da Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin de enkaz altında kaldığı oteldeki kazı çalışmaları 24 saat boyunca sürdürülüyor.

Otel enkazındaki arama çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin de enkaz altında kaldığı oteldeki kazı çalışmaları 24 saat boyunca sürdürülüyor.

Kahraman Maraş Pazarcık merkez üslü yaşanan depremde Adıyaman'da bulunan 10 İsias Otel de çöktü. Yaşanan depremde 24 öğrenci, 5 öğretmen ve aileler olmak üzere 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının da arasında bulunduğu çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Oteldeki enkaz altında ise yaklaşık 100 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve AFAD, AKUT, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri otelde arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar depremin 3'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor. 24 saat boyunca otel enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler zamanla yarışıyor.

Oteldeki arama ve kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.