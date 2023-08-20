Otel çalışanı yatağında ölü bulundu Evde yapılan aramada saksı içerisinde ekili vaziyette 5 adet kenevir ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekar evinde kalan otel çalışanı İlhami Bayluk yatağında ölü bulundu.

Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Evde yapılan aramada saksı içerisinde ekili vaziyette 5 adet kenevir ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekar evinde kalan otel çalışanı İlhami Bayluk yatağında ölü bulundu. Şahsın 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı bekar evinde yapılan aramada saksı içerisinde ekili vaziyette 5 adet kenevir ele geçirildi.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4015 sokak yaşandı. Alınan bilgiye göre; ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi İlhami Bayluk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, İlhami Bayluk'un cenazesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sorgun Mahallesi'nde bir otelde teknik serviste çalıştığı bildirilen İlhami Bayluk'un, akşam üst kat komşusuyla birlikte Alanya Okurcalar Mahallesine gittiği, burada uyuşturucu aldıktan sonra araç içerisinde alkol alarak geri döndükleri ve saat 23.30 sıralarında evine girdiği bildirildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısının arama izniyle bekar evinde yapılan aramada ekili vaziyette 5 kök kenevir ele geçirildi.