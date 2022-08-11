Ot yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü Adıyaman'da, ikametlere yakın tarlada meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu. Adıyaman'da, ikametlere yakın tarlada meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında bulunan tarlada ot yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark ederek paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler ikametlere sıçramadan söndürüldü. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye Çay 3. Sayfa Haberler

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