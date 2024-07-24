Ot yangını fabrikayı yaktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangının fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasından sonra başladığı öğrenildi.

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulanslarda tedavi altına alındı.

Ot yangını fabrikaya sıçramış

Öte yandan, yangının fabrikanın yanındaki kuru otların yanmasının ardından fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçradığı ve ardından yangının çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.