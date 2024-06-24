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Ot biçme makinesi tarlayı yaktı

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Bolu'da tarlanın kenarındaki otları biçen vatandaşın ot biçme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle tarlada yangın çıktı. Yangın kısa sürede ağaçlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Ot biçme makinesi tarlayı yaktı

BOLU - Bolu'da tarlanın kenarındaki otları biçen vatandaşın ot biçme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle tarlada yangın çıktı. Yangın kısa sürede ağaçlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yenisefa köyünün merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasının kenarındaki yabancı otları temizlemek için bir vatandaş, ot biçme makinesiyle çalışmalara başladı. Temizlik esnasında ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Kıvılcım sıçrayan tarlada yangın başladı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından tarlada çıkan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle tarlanın büyük bir kısmı küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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