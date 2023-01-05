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Osmanlı ve Roma dönemlerine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi: Aralarındaki o mühür dikkat çekti

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 adet sikke ile çok sayıda obje, haç, mühür ve yüzük ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 adet sikke ile çok sayıda obje, haç, mühür ve yüzük ele geçirildi. Yüzlerce tarihi eser parçasından hayvan motifinin olduğu mühür ise dikkat çekti. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, il dışından gelen E.R. (42) ile Ö.A. (42) isimli şahısların tarihi eser satışı yapacağı tespit edildi. Savcılıktan alınan kararla operasyon yapan polis, takip ettikleri otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobilde arama yapan ekipler, 880 adet sikke, 22 adet yüzük, 3 adet mühür, 7 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu haç, 22 adet obje ve 8 adet ok ucu ele geçirdi. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin ise Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor. Yüzlerce parçanın arasındaki hayvan motifinin olduğu kare şeklindeki mühür ise dikkat çekti.

Emniyette işlemleri devam eden 2 şahıs hakkında, "kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu" gereğince adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Roma 3. Sayfa Haberler

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