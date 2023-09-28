Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2021'de silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı (60) cinayetinin şüphelisi Selçuk Işık (25), 2 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Işık, 'Kendisine 10 bin lira ödeyerek tabanca için anlaştık. Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil'e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm' dedi. Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Eylül 2021'de akşam saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 9 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Camcı ve bir arkadaşı ile kafede oturdukları sırada bir kişinin tabanca ile ateş etmesiyle yaralandı. 2'si göğsüne olmak üzere vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Camcı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.

2 GÜN ÖNCE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ziya Camcı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak geniş çaplı araştırma yaptı. Ekipler, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından Camcı'yı, Selçuk Işık'ın öldürdüğünü ve çevreyi gözetleyerek kaçışına yardım eden kişinin de Hebun Işık (24) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada Selçuk Işık'ın Bağlar ilçesinde bir sitede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Işık, 2 gün önce düzenlenen operasyonla yakalandı. Hebun Işık'ın da başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheli Selçuk Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçunu itiraf eden Işık, Camcı'ya 10 bin TL ödeyerek tabanca karşılığında anlaştıklarını ancak tabancanın kendisine teslim edilmediğini belirterek, 'Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil'e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm' dedi. Selçuk Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)