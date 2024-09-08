Ovacık'taki Kaza: Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Duygusal Doğum Günü Videosu Ortaya Çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın doğum günü kutlaması için arkadaşına gönderdiği video gün yüzüne çıktı. Kazada 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehidin ailesine acı haber verildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın doğum gününde arkadaşına gönderdiği duygulandıran videosu ortaya çıktı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu 1 askerinde yaralandığı kazada, şehitlerden Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın doğum gününde arkadaşına gönderdiği duygulandıran videosu ortaya çıktı.
Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Bekar olan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Öte yandan şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bir devre arkadaşına doğum gününde kendisini çekip klip yapıp gönderdiği video ortaya çıktı. Videoda Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın arkadaşının doğum gününü kutladığı görüldü. - OSMANİYE