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Osmaniye Zorkun Yaylası'nda Yangın Korku Sardı

Osmaniye Zorkun Yaylası'nda Yangın Korku Sardı
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Osmaniye Zorkun Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ev kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda çıkan yangında yayla evi kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye Zorkun Yaylası'nda bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ormana yakın konumda bulunan yayla evinden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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