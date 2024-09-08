Tunceli'deki Kazada Şehit Olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Ailesine Acı Haber Verildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ailesine Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde acı haber ulaştırıldı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber yetkililerce verildi.
Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. - OSMANİYE