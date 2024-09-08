Üye Girişi
Haberler

Tunceli'deki Kazada Şehit Olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ailesine Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde acı haber ulaştırıldı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber yetkililerce verildi.

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

osmaniye 3-sayfa Kadirli Tunceli Ovacık Baba

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Kahreden detay! 'Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elif Ba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"

 Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı
AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"
Portekiz İskoçya CANLI izle! Portekiz İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir? Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?
title