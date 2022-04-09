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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi Mansurlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada 2 asker şehit düşerken 3 asker de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken şehit düşen askerlerde hastane morguna kaldırıldı.

Kazada şehit düşen askerlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniyeli olduğu öğrenildi. Şehit Yusuf Avan'ın Düziçi ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşırken haberi alan acılı ailesinin Kozan ilçesine gittiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın yarın Düziçi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzman Çavuş, Jandarma, Kozan, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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