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Osmaniye ve Hatay'da FETÖ Üyesi 12 Hükümlü Yakalandı

Osmaniye ve Hatay'da FETÖ Üyesi 12 Hükümlü Yakalandı
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Osmaniye ve Hatay'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye ve Hatay'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Osmaniye ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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