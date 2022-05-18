Osmaniye polisinden öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi - Haberler

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Osmaniye polisinden öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye polisinden öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı" konularında seminer/eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitim faaliyetine katılan öğrenciler, yapılan bilgilendirme dolayısıyla polis ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İnternet, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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