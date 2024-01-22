Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın makine bölümünde çıktı ve depo bölümlerine ulaşmadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının makine bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Toprakkale, Türkmen Beldesi, Hatay ve Erzin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Vardiyada 40 çalışanın olduğu dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Jandarma fabrika yangını ile ilgili tahkikat başlattı. - OSMANİYE