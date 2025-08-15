Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde Orman Yangını

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde Orman Yangını
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahaleye başladı. Alevler kısa sürede yayıldı ve bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) oto yolu üzerinde bulunan Kızlaç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. - OSMANİYE

