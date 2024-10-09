Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 8 Tutuklama

Osmaniye Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 8 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katılan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan şüpheliler hedef alındı.

Osmaniye merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Osmaniye merkezli Adana, Mersin, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerdeki aramada ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Operasyon Politika osmaniye Güvenlik 3-sayfa Suriye Hukuk Medya Terör Kck PKK

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 9 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)? Şehit Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi? Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Cem Öğretir'e ne oldu? Burnu kanadı Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı? Cem Öğretir neden yok? Cem Öğretir ATV Haber'de neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.