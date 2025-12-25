Haberler

Ev hayalini kabusa çeviren "İlk Evim" operasyonunda 18 tutuklama

Ev hayalini kabusa çeviren 'İlk Evim' operasyonunda 18 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de gerçekleştirilen 'İlk Evim' dolandırıcılık operasyonunda, ev sahibi olma hayaliyle kandırılan vatandaşlardan yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde eden 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Osmaniye merkezli gerçekleştirilen "İlk Evim" kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18 kişi tutuklandı.

Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları kurdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları üzerinden kandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsayan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme