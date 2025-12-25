Ev hayalini kabusa çeviren "İlk Evim" operasyonunda 18 tutuklama
Osmaniye'de gerçekleştirilen 'İlk Evim' dolandırıcılık operasyonunda, ev sahibi olma hayaliyle kandırılan vatandaşlardan yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde eden 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Osmaniye merkezli gerçekleştirilen "İlk Evim" kod adlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18 kişi tutuklandı.
Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları kurdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya ilanları üzerinden kandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerini kapsayan soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandığı çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. - OSMANİYE