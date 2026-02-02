Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli olmak üzere Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerini kapsayan adli operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) isimli şüpheliler Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - OSMANİYE