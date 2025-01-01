Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Tarihi yürüyüşten ilk görüntüler
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Osmaniye merkezli olarak Gaziantep ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K., M.A. ve M.Ş. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da büyük buluşma! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
img

Yeni yıla en talihsiz giren ülke! Halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı
img

Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

Son Dakika Haberleri

Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Adilhan ne kadar kazanıyor? Adilhan Numan Survivor'dan ne kadar para alıyor? 1 Ocak BİM kapalı mı, açık mı? BİM YILBAŞI Çarşamba günü ne zaman, saaat kaçta açılacak? Survivor Tuğba ne kadar kazanıyor? Tuğba Yeni Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.