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Osmaniye merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Osmaniye merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eğitim alan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planı yaptığı üzerinde durulan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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