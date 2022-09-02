Osmaniye haberleri... Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Gelen Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Köyü'nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri sonrasında yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan ev, kullanılmaz hale geldi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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