Osmaniye haberleri: Osmaniye'de ev yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri sonrasında müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan ev, kullanılmaz hale geldi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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