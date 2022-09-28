Osmaniye haberleri | Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'de D-400 karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Osmaniye'de D-400 karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 karayolu üzerinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, Suriye uyruklu 6 şahsın resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığını belirledi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 6 şahıs idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Türkiye Suriye Göçmen 3. Sayfa Haberler

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