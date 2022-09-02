Osmaniye haberleri... Osmaniye'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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