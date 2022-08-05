Osmaniye haberleri... Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.P. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Jandarma Hisarcık Kadirli 3. Sayfa Haberler

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