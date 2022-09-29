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Osmaniye haberi: Osmaniye'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye haberi: Osmaniye'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Osmaniye haberine göre Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü'nce açılan stantta vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü'nce açılan stantta vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kentte bulunan AVM'de bilgilendirme stant açtı. Narkotik polisinin yanı sıra eğitimli narko köpeği Pars'ın da eşlik ettiği standa madde bağımlılığı, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayacakları, tedavi merkezleri ve UYUMA programıyla ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirici narkotik broşürlerinin de dağıtıldığı stantta 185 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş da çalışma hakkında ilgiler aldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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