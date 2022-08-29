Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Osmaniye haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 22-29 Ağustos tarihleri arasında 20 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1202.29 gram skunk, 12.71 gram metamfetamin, 64.54 gram eroin, 9 gram esrar maddesi ile 51 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Osmaniye Kadirli 3. Sayfa Haberler

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