Osmaniye haberi! Osmaniye'de muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı - Haberler

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Osmaniye haberi! Osmaniye'de muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Osmaniye haberi! Osmaniye'de muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Osmaniye haberi... Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde merkez mahalle muhtarlarına narkorehber bilgilendirmesi yapıldı.

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Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde merkez mahalle muhtarlarına narkorehber bilgilendirmesi yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde merkez mahalle muhtarlarına yerelde daha kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla narkorehber ve UYUGUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Muhtarlarımız kendi mahallelerine hakim olma konusunda ciddi anlamda bu mücadelede yarar sağlayabilirler. Çünkü mahalleyi en iyi bilen Mahallenin Muhtarıdır. Tabi ki bizden destek isteyeceksiniz biz size gerektiğinde destek vereceğiz. Bu mücadeleyi benimsemezsek başarılı olamayız. Bu görev hepimizin görevi ve hepimizin sorumluluğu. Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, narkotik olayları ve önleme faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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