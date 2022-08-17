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Osmaniye haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye haber! Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Gelen Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'de DEAŞ operasyonu Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı Osmaniye'de terör örgütü adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları, terör örgütüne finans sağlama ve örgüte eleman temin etmeye yönelik hazırlık çalışması yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen hücre evine yapılan basında 6 terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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