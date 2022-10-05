Osmaniye haberi! Osmaniye'de 88 adet sikke ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Osmaniye 3. sayfa haberi: Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 88 adet sikke ele geçirildi. Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 88 adet sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri G.Ş. isimli şahısta tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan şüpheli G.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 88 adet sikke ile metal arama dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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