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Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda Trafik Kazası: İki Yaralı

Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda Trafik Kazası: İki Yaralı
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Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir pikap, tırın dorsesine çarparak hurdaya döndü. Kazada pikap sürücüsü ve bir yolcu yaralandı, tedavi altına alındı.

Osmaniye- Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan pikap, tırın dorsesine arkadan çarptı. Hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu, Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İ. yönetimindeki 34 HGK 349 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bekir A. yönetimindeki 31 B 6567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen pikap sürücüsü Yusuf İ. ve yanında yolcu olarak bulunan Erhan Ş. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Yaralılar, kaldırıldıkları Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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