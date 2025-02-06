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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat Depremlerinin İzlerini Paylaştı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat Depremlerinin İzlerini Paylaştı
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Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde, İl Emniyet Müdürlüğü, polislerin telsizle yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri paylaştı.

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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