Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat Depremlerinin İzlerini Paylaştı

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye'de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. - OSMANİYE