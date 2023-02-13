Osmaniye'den Ankara'ya gelen depremzede ikiz doğum yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de bulunan evleri hasar gören Taşdemir çiftinin, Ankara'ya döner dönmez ikiz çocukları doğdu. Bebeklere 'Kaan' ve 'Yiğit' adı verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depreme Osmaniye'de eşi ile yakalanan hamile Esra Taşdemir, kendi imkanlarıyla geldikleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde doğum yaptı. Taşdemir ailesi adını 'Kaan' ve 'Yiğit' koydukları ikiz bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeklerin ve anne Taşdemir'in sağlık durumlarının iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu olacakları belirtildi.

"Nasıl indiğimizi bilmiyoruz"

Deprem anını anlatan anne Esra Taşdemir, olaydan sonra ikinci depreme de yakalandıklarını söyleyerek "O gün biz evdeydik. Bir anda böyle sallanmaya başladı, nasıl indiğimizi bilmiyoruz. Bir anda elektrikler kesildi. Çok sallandık. Kayınbabam olayı duyar duymaz hemen yola çıktı. Biz de orada öğlene kadar beklemek zorunda kaldık. O zamana kadar dışarıdaydık. Daha sonra geldi yola çıktık. Tabi o anda ikinci bir depremle sallandık. Dairemiz ağır hasarlı girilecek gibi değil, nasıl olacağını bilmiyoruz. Şuan için çok kötü" ifadelerine yer verdi.

"Doğum hazırlığı yapmıştım, ama hiçbir şey alamadım"

Çocukları için hazırlıkları tamamladığını ancak olaydan ötürü hiçbir şey alamadığını söyleyen anne Taşdemir, "Doğum hazırlığı yapmıştım ama hiçbir şey alamadım. Şuan iki çocuğumun da sağlık durumu çok iyi sağ olsunlar başhekimimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm personeller o kadar iyi bakılıyor ki bize her şeyden çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun. İsimleri belliydi. Birisi 'Yiğit' birisi 'Kaan', çok şükür ikisinin de sağlık durumu çok iyi. Tüm bu olayı bizlerde yaşadık. Herkese çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah Allah bir daha göstermez. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

"Bebeklerimiz gayet sağlıklı birisi 2 bin 480 ile 2 bin 900 kilogram civarı doğdular"

İkiz bebeklerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Esra hanım bize Osmaniye'den kendi imkanlarıyla başvuran bir hastamızdı. Zaten orada da 37 haftası dolması nedeniyle sezeryan planlanmış ikiz gebelik olarak gelen bir hastamızdı. Bizde gelir gelmez hemen sezeryanı gerçekleştirdik, çok şükür. Bebeklerimiz gayet sağlıklı birisi 2 bin 480 ile 2 bin 900 kilogram civarı doğdular şu an annede bebeklerde gayet sağlıklı bir şekilde taburculuğa hazırlıyoruz" diye konuştu.

Başhekim Tekin şöyle devam etti:

"Bu süreçte özellikle bu korkunç facianın olmasının hemen ertesi günü itibariyle sürekli hastanemize gerek acil ambulansla gerek kendi imkanlarıyla pek çok hastamız başvuru yaptı. Şuana kadar 93 hasta başvurdu. Şuanda 32 hastamız doğumları yapmış olarak hastanemizde. Bir kısmı başka sebeplerle gelenlerde var sadece gebeler değil. 21 hastamızı da bu hafta taburcu ettik. Allah hepimize kolaylıklar versin."

"Allah devletimizden milletimizden bin kere razı olsun"

Bilkent Şehir Hastanesinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten ikiz bebeklerin anneannesi Raşhan Özdemir, eşinin iş yerinin tamamen çöktüğü söyledi. Anneanne Özdemir, sağlık son sınıf okuyan kızı için de iş aradıklarını sözlerine ekleyerek, "Osmaniye'den geldik buraya. O anı yaşadık. Allah'ım bir daha göstermesin. Kızımın durumu malum. Salı günü Osmaniye'de doğum olacaktı. Bu olaydan biz buraya geldik. Dünürüm sağ olsun bizi buraya yönlendirdi. Kendi aracımızla, kendi imkanlarımızla biz buraya geldik. Allah devletimizden milletimizden bin kere razı olsun. Her türlü ihtiyacımız karşılandı. Çok şükür Allaha sağlıklı torunlarım oldu. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu. Biz oradan çıktık çok şükür evimiz hasarlı değil ama şuan giremiyoruz. Eşimin çalıştığı iş yeri tamamen gitti" dedi.

Anneanne ayrıca ufak kızının sağlık okulunda son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, iş aradıklarını söyledi. - ANKARA