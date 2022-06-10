Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akyar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile arazöz aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title