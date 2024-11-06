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Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı
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Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kaza öncesine ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'de 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası öncesine ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece saat 23.45 sıralarında Cevdetiye beldesi Kadirli yolunda meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytinyağı yüklü traktör çarpışmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mensiz hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazıt Arık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersel Keleş ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavileri devam ederken, araçların kaza öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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