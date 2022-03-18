Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 235 litre zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 235 litre zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeniceharuniye Mahallesi'nde meydana gelen zeytinyağı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşadığı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 235 litre zeytinyağını çalan şahısların M.A. ile F.A. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile F.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan 235 litre zeytinyağından ele geçirilen 75 litresi sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de zeytinyağı çalan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Haberler

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