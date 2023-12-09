Osmaniye'de yolcu otobüsünde 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 200 gram skunk maddesi bulundu. Yolcu tutuklandı.
Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir yolcu tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada yolcu M.Ş. ait çantada 3 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Otobüste yolcu olarak bulunan M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE