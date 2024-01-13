Osmaniye'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada Ayşe Nur Y. isimli şahsa ait çantada 3 kilo 200 gram skunk maddesi ve 50 sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Aynı noktada durdurulan bir başka yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada ise Suat İ.'ye ait çantada 3 bin 360 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ayşe Nur Y. ve Suat İ. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE