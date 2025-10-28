Haberler

Osmaniye'de Yol Çukuruna Düşen İki Otomobil Kazası

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol ile kaldırım arasındaki çukura ortalama bir saat arayla iki otomobil düştü. Bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol ile kaldırım arasındaki çukura 1 saat arayla iki otomobil düştü. Kazada 1 sürücü yaralanırken, diğer sürücünün ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu eski yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ile kaldırım arasındaki çukurda asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, aynı çukurun içinde başka bir otomobilin daha bulunduğunu fark etti. İddiaya göre, ikinci aracın yaklaşık bir saat önce aynı yere düştüğü, sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hastaneye gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


