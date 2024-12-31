Osmaniye'de Yılbaşı Operasyonu: 58 Litre Etil Alkol ve 225 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, kaçak içki üretimine yönelik yapılan denetimlerde 58 litre etil alkol ve 225 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Osmaniye'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 58 litre etil alkol ve 225 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki üretimine yönelik merkezde 4, Kadirli ilçesinde 45 adrese denetim yapıldı. Aramalarda 225 litre kaçak alkol, 58 litre etil alkol, 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli mercilerce serbest bırakılırken 1'i tutuklandı. - OSMANİYE