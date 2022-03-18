Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların E.K., T.A., B.M. ve Ü.B. olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.K., T.A., B.M. ve Ü.B. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yapılan baskında ele geçirilen 1 adet güneş paneli, 1 adet büyük boy akü, 1 adet fırınlı ocak, 1 adet tuşlu cep telefonu, 10 adet bıçak, 1 adet motosiklet kaskı, 2 adet kürek, 1 adet elektrikli calaska, 1 adet piknik tüpü, 1 adet mutfak tüpü, 3 adet demir profil, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet set üstü ocak, anahtar takımı, 1 adet ısıtma cihazı, 4 adet avize, 1 çuval gübre, 2 çuval kablo, muhtelif mutfak ve ev eşyaları da sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa